Si è tenuta questa mattina, martedì 15 aprile, l’inaugurazione ufficiale del nuovo Punto Prelievi SYNLAB a Concorezzo, situato in via De Capitani 9. L’evento ha rappresentato un importante momento di incontro tra istituzioni, operatori sanitari e la comunità, sottolineando l’impegno di SYNLAB nel garantire servizi diagnostici di qualità, accessibili e sempre più vicini al territorio.

Inaugurato in Brianza un nuovo Punto Prelievi Synlab

Il momento del taglio del nastro si è svolto alla presenza di Mauro Capitanio, Sindaco di Concorezzo, e di Gabriele Borgonovo, Assessore comunale al Commercio e Sviluppo economico.

Alberto Dotti, Deputy Regional Director Lombardia di SYNLAB, ha sottolineato:

“L’apertura del nuovo Punto Prelievi a Concorezzo rappresenta per SYNLAB un ulteriore passo nel percorso di radicamento sul territorio lombardo. Questo punto prelievi non è solo un luogo in cui effettuare analisi, ma vuole essere un riferimento di prossimità per tutta la comunità. Concorezzo è una realtà vivace e in crescita, e siamo orgogliosi di poter contribuire al benessere dei suoi cittadini con un servizio moderno, efficiente e integrato in una rete diagnostica ampia e affidabile come quella di SYNLAB”.

Aperto al pubblico da fine gennaio 2025, il punto prelievi di via De Capitani a Concorezzo consente di effettuare analisi mediche e check-up di prevenzione. La struttura registra una media di oltre 15 accettazioni al giorno.

Cristina Kullmann, Direttore di Dipartimento SYNLAB Italia, ha evidenziato:

“Ogni nostro centro nasce con un obiettivo preciso: facilitare l’accesso alla prevenzione. Nel nostro lavoro quotidiano, mettiamo al centro la persona. Questo significa non solo garantire standard elevati dal punto di vista tecnico, ma anche assicurare ambienti accoglienti, personale formato all’ascolto, e percorsi chiari per ogni paziente. Un esame di laboratorio non è mai solo un dato, ma l’inizio di un percorso di cura. Concorezzo entra a far parte di una rete solida e interconnessa”.

Tecnologie all'avanguardia

I campioni prelevati nel punto prelievi SYNLAB di Concorezzo verranno processati all’interno del laboratorio SYNLAB, altamente specializzato, con tecnologie all’avanguardia e in tempi rapidissimi, grazie a un’infrastruttura logistica efficiente.

Cosimo Ottomano, Chief Laboratory Medical Officer, ha concluso:

“In un’epoca in cui la prevenzione assume un ruolo sempre più centrale, SYNLAB vuole essere un partner di riferimento per cittadini e professionisti. Questo nuovo punto prelievi è il frutto di una visione più ampia: costruire una rete diagnostica di eccellenza che non si limiti all’erogazione di esami, ma che supporti concretamente la medicina del territorio. Il nostro ruolo non si esaurisce nel momento della diagnosi, ma prosegue attraverso un dialogo costante con medici, specialisti e pazienti. La collaborazione tra professionisti è uno degli elementi chiave della medicina del futuro, e SYNLAB vuole essere il punto di connessione tra scienza, tecnologia e cura”.

Sono 17 i Punti Prelievo

Con questa nuova apertura salgono a 17 i Punti Prelievo e corner SYNLAB a Monza e Provincia convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con tutti gli enti privati. Una capillarità che riprova l’impegno di SYNLAB nel garantire presidi dedicati alla prevenzione sul territorio.