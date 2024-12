Una nuova struttura che garantirà sul territorio una risposta assistenziale di tipo residenziale per pazienti affetti da patologie croniche temporaneamente riacutizzate ma anche per pazienti che necessitano di un livello assistenziale e infermieristico costante (ma non una sorveglianza medica continuativa).

Inaugurato l'Ospedale di Comunità di Limbiate

La struttura è stata inaugurata questa mattina, martedì 10 dicembre, a Limbiate: è il nuovo Ospedale di Comunità (O.d.C) e si trova al secondo piano della RSA Attanasio, nel medesimo complesso dove ha sede anche la RSA Limbiate in Via Trieste 129.

L’Ospedale di Comunità risponde di tutti i requisiti strutturali e gestionali indicati e richiesti dalle normative vigenti ed opera sotto il controllo e la vigilanza esercitate da ATS Brianza per conto di Regione Lombardia. La Direzione sanitaria è stata affidata al dottor Ermanno Colloca. L’apertura al pubblico avverrà a breve, non appena completate le ultime procedure per l’avvio dell’attività.

A breve l'apertura al pubblico

Alla presenza del Consigliere Regionale Alessandro Corbetta, del sindaco di Limbiate Antonio Romeo, del Direttore sociosanitario di ATS Brianza dottor Antonio Colaianni, del Presidente AIOP Nazionale professor Gabriele Pelissero, del Presidente sezione ospedaliera AIOP Lombardia Dario Beretta, dei genitori dell’ambasciatore Luca Attanasio, del Presidente di Gruppo Gheron Sergio Bariani e dell’Amministratore Delegato Massimo Bariani, si è svolta la cerimonia oggi del taglio del nastro tricolore, con l’emozionante benedizione della struttura a cura di don Massimo della Parrocchia Sacro Cuore di Limbiate e, successivamente, la visita guidata. L’evento si è concluso con un piacevole momento conviviale.

La struttura

L’Ospedale di Comunità di Limbiate dispone di 40 posti letto, suddivisi in 2 nuclei da 20 posti. In totale sono presenti 18 camere doppie e 4 camere singole in grado di garantire il massimo comfort, con bagno privato, modernamente arredate e tecnologicamente predisposte per poter garantire le migliori cure ai pazienti. Tra i due nuclei è posizionato un grande salone luminoso e accogliente. Al piano terra è presente un’ampia palestra per la ginnastica di mantenimento e il recupero funzionale. L’edificio è stato realizzato con standard qualitativi costruttivi di ultima generazione e rappresenta quanto di meglio sia oggi disponibile in ambito sociosanitario a livello tecnologico e impiantistico, tanto da posizionarsi in classe energetica A+, sinonimo di alta efficienza energetica.

"Siamo estremamente orgogliosi di inaugurare il nuovo Ospedale di Comunità di Limbiate, un importante passo avanti per la salute e il benessere della nostra comunità. Questo nuovo servizio, situato al secondo piano della RSA Attanasio, rappresenta un modello di integrazione tra assistenza sanitaria pubblica e privata. Quello che abbiamo realizzato qui è un vero e proprio polo socio sanitario e rappresenta un esempio di sanità territoriale al servizio dei cittadini”, dichiarano il Presidente di Gruppo Gheron ing. Sergio Bariani e l’Amministratore Delegato di Gruppo Gheron dott. Massimo Bariani.

Romeo "Un esempio all'interno di Ats"

"Questa struttura deve essere un esempio all’interno dell’ATS, per far capire che si possono realizzare i sogni, perché tutti ci hanno creduto e sono andati avanti con costanza e determinazione nel loro lavoro. Penso che non ci sia un polo che racchiuda così tanti servizi: qui abbiamo tutto quello che occorre dal punto di vista socio sanitario e assistenziale e di questo bisogna essere orgogliosi”, afferma il Sindaco di Limbiate Antonio Romeo.

"L’Ospedale di Comunità Limbiate rappresenta quella collaborazione tra pubblico e privato che è un po’ la forza di Regione Lombardia, che ha garantito solidità nella nostra sanità, rendendola una vera e propria eccellenza, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. L’O.d.C Limbiate è il perfetto mix tra la medicina territoriale e l’ospedale, fondamentale per ridurre le liste d’attesa”, dichiara il Consigliere di Regione Lombardia Alessandro Corbetta, portando i saluti del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Consigliere Regionale Emanuele Monti, Presidente della IX Commissione Permanente - Sostenibilità sociale, casa e famiglia.

A chi è rivolto

L’Ospedale di Comunità fornisce un’adeguata risposta ai cittadini temporaneamente non autosufficienti, che necessitano di assistenza sanitaria non ospedaliera e che non possono, per valide ragioni sanitarie e/o socio assistenziali, essere assistiti a domicilio. Questa nuova struttura rappresenta un significativo intervento a supporto della medicina del territorio, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi sanitari e ridurre le liste d’attesa negli ospedali.

L'O.d.C si rivolge a: pazienti fragili e/o cronici, provenienti dal domicilio, per la presenza di riacutizzazione di una condizione clinica preesistente, insorgenza di un quadro imprevisto, in cui il ricovero in ospedale risulti inappropriato; pazienti, prevalentemente affetti da multimorbilità, provenienti da una struttura ospedaliera, per acuti o riabilitativa, clinicamente dimissibili per conclusione del percorso diagnostico terapeutico ospedaliero, ma con condizioni richiedenti assistenza infermieristica continuativa; pazienti che necessitano di assistenza nella somministrazione di farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi, che necessitano di interventi di affiancamento, educazione ed addestramento del paziente e del caregiver prima del ritorno al domicilio.

Come avere informazioni

È possibile richiedere maggiori informazioni contattando direttamente il Coordinatore dell’O.d.C. al numero 320 7081055, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, o scrivendo a odc.limbiate@gruppogheron.it. La reception dell’O.d.C, in condivisione con quella della RSA Attanasio, è aperta dal lunedì al venerdì (orario 9.00 -12.00 e 14.00 - 19.00), sabato, domenica e festivi (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00).