Inaugurato il parcheggio di via Zara

Inaugurato a Nova Milanese alla presenza del sindaco Fabrizio Pagani il parcheggio di via Zara: l'opera rappresenta il primo tassello in merito al progetto di riqualificazione di piazza Gio.I.A.

86 nuovi posti auto

86 nuovi posti auto, di cui due per i disabili a disposizione dei cittadini dalle 7.30 alle 20 a partire da mercoledì 29 marzo, giorno in cui è stato inaugurato il nuovo parcheggio di via Zara. L'opera rappresenta un tassello importante nella realizzazione del progetto di riqualificazione di piazza Gio.I.A., realizzata secondo i più moderni criteri di sostenibilità.

"In caso di piogge le acque scolano nelle caditoie e il terreno permeabile consente il drenaggio dell'acqua piovana. Non esistono collegamenti alla fognatura cittadina - spiega il progettista e direttore dei lavori, Marco Mannucci Benincasa - Abbiamo installato un'illuminazione a led nell'ottica del risparmio energetico e alberature che mitigano le temperature e catturano C02".

Oltre allo stesso direttore erano presenti all'inaugurazione anche il sindaco Fabrizio Pagani, diversi componenti della Giunta, i dipendenti dell’Ufficio Tecnico e don Luigi Caimi per la benedizione di rito.

Primo step della nuova piazza

I lavori sono durati da maggio ad agosto 2022, mentre nelle scorse settimane è stata effettuata la piantumazione e concluso il tutto. Quello di via Zara è solo uno dei primi interventi legati a piazza Gio.I.A. Il prossimo tratto interessato è quello in prossimità di via Biondi e dell'istituto Giovanni XXIII.