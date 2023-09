Inaugurato il nuovo parco giochi in centro città

A Seregno inaugurato il rinnovato parco di viale dei Giardini alla presenza di numerose famiglie e bambini. Il sindaco Alberto Rossi: "Un luogo che consegniamo alla cittadinanza, da vivere il più possibile".

Inaugurato il nuovo parco giochi

Questa mattina, sabato 2 settembre, è stato aperto e inaugurato il nuovo parco in viale dei Giardini, accanto a piazza Risorgimento, in centro città. Nell'area, di circa 1.200 metri quadrati, sono stati collocati panchine e giochi per bambini. Durante i lavori, durati circa un anno e costati 330mila euro, sono stati sistemati gli accessi e i vialetti pedonali, il ricco patrimonio arboreo è stato curato e conservato. Nel parco manca ancora un gioco, il più grande, un percorso di reti che arriverà dall'Alto Adige entro un paio di settimane.

"Un luogo da vivere il più possibile"

All'inaugurazione erano presenti il sindaco Alberto Rossi, la Giunta comunale e il Comitato Centro che ha collaborato con il Comune per la progettazione e l'allestimento dell'area verde. "Questo è stato tante volte un luogo di degrado, in cui non era piacevole passare - le parole del primo cittadino al taglio del nastro, alla presenza di centinaia di persone fra genitori e bambini - E' una grandissima scommessa: adesso è un luogo da vivere il più possibile, che non deve mai rimanere vuoto. Ogni centimetro è videosorvegliato" e, nelle prossime settimane, è prevista anche una vigilanza oltre ai controlli della Polizia Locale.

Un bosco urbano in centro città

Il parco, progettato dall'architetto Angelo Del Sasso, è pensato come un bosco urbano a complemento della piazza Risorgimento, un luogo di gioco e di creatività. Pronto a luglio, il Comune ha atteso l'inizio di settembre come segno di bentornato alla città e al quartiere centro dopo le vacanze estive. Il sindaco ha annunciato che settimana prossima iniziano anche i lavori di sistemazione del giardino della biblioteca civica.