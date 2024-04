Inaugurato il simbolo alpino nel 60esimo del Gruppo di Seregno

A Seregno inaugurato il simbolo alpino in occasione del 60esimo anniversario del Gruppo Alpini locale. In città previste due giornate ricche di festeggiamenti per il compleanno del sodalizio locale, a oltre 150 anni dalla nascita del corpo degli Alpini.

Inaugurato il simbolo alpino

In largo degli Alpini, nel primo pomeriggio di oggi (sabato 13 aprile), è stato inaugurato e benedetto il simbolo alpino nella ricorrenza del 60esimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Seregno. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili, militari e religiose, le associazioni d'arma e tanti alpini con l'inconfondibile penna sul cappello. Il monumento, "Tasi e tira", era stato ideato da Giovanni e Antonio Graziano con la finitura dello scultore Attilio Tono.

"Raggiunta un'altra vetta"

Con questo simbolo "gli Alpini di Seregno hanno raggiunto un'altra vetta, fatta di 60 anni di duro lavoro, fatta di amici ritrovati e di amici rimasti lungo la strada, fatta di gioie e dolori condivisi con tutti questi amici presenti al nostro fianco", le parole del capogruppo Roberto Viganò, visibilmente emozionato. Nella cerimonia, aperta dall'Alzabandiera e l'inno di Mameli e proseguita con il suono del silenzio, sono stati ricordati con gratitudine anche i fondatori del gruppo, i capigruppo e coloro che hanno collaborato alle attività nonché le penne rosa.

Sessant'anni di supporto alla città

"Gli Alpini hanno tanti amici perché hanno la capacità di farsi voler bene - il pensiero del sindaco, Alberto Rossi - Il corpo nella storia e nella quotidianità ha sempre risposto presente nelle necessità, anche nel più piccolo bisogno per rispondere alle esigenze delle persone". Rossi ha ricordato i tanti simboli che accompagnano la festa degli alpini, ma in particolare il tricolore "che richiama i valori della nostra comunità. Esprimo gratitudine per i 60 anni di supporto alla città e per la bella allegria dello stare insieme, che fa bene a tutti quando lo sport nazionale è lamentarsi. Buon compleanno, tutta la città vi è vicina".

Due giorni di festa nello stile alpino

L'inaugurazione del monumento di largo degli Alpini è stato il primo evento nei due giorni di festeggiamenti per il 60esimo anniversario. Questa sera, nel santuario di Santa Valeria (dalle 20.30), il concerto "Canta che ti passa" con il coro Ana Il Rifugio Città di Seregno e il coro Congedanti della Tridentina. Domani, domenica 14 aprile, in mattinata la sfilata in centro città, la Messa in Basilica (alle 10.15) e una sosta al monumento di largo degli Alpini con l'intervento delle autorità. A seguire il pranzo conviviale al parco della Madonna della Campagna.