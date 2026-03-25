Inaugurato un nuovo Gelsia Point, 18 i presidi in Brianza

Aperto un nuovo Gelsia Point a Bovisio Masciago. Salgono pertanto a 18 i presidi attivi sul territorio, che conferma la volontà di Aeb (Gruppo A2A) di costruire una presenza concreta per le comunità locali in una fase di grande cambiamento del mercato energetico. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Bovisio Masciago Giovanni Sartori, il presidente di Aeb, Mauro Ballabio, e il direttore generale di Gelsia, Riccardo Fornaro.

Nuovo Gelsia Point, si consolida la presenza sul territorio

L’apertura si inserisce nel piano di espansione avviato negli ultimi anni, solo la scorsa estate sono stati inaugurati i Point di Cinisello Balsamo, Bollate e Brugherio, consolidando la presenza di Gelsia come operatore di riferimento per le comunità locali in una fase di profonda trasformazione del mercato. Il nuovo Point, situato in corso Milano 9, è un presidio di servizio a tutto tondo: dalla gestione delle forniture alla consulenza energetica personalizzata, fino al supporto per orientarsi in un mercato sempre più articolato, dopo il superamento del servizio di tutela.

“Importante la presenza quotidiana sul territorio”

Così si è espresso Mauro Ballabio, presidente di Aeb:

“In uno scenario energetico sempre più articolato, essere vicini alle persone non è solo una scelta di servizio, è una responsabilità che Aeb si assume con convinzione . Con 18 Gelsia Point attivi in Brianza confermiamo che la transizione energetica non si fa soltanto con le infrastrutture o con le tecnologie, ma anche con la presenza quotidiana sul territorio, con il dialogo diretto con i cittadini. Bovisio Masciago è un segnale preciso, continuiamo a investire su questa Brianza, che è la nostra casa e il nostro punto di partenza”.

Una rete consolidata

“Il piano di espansione risponde a una lettura chiara del mercato: famiglie e imprese hanno bisogno di un interlocutore competente, affidabile ed accessibile per orientarsi – aggiunge Riccardo Fornaro, direttore generale di Gelsia –. Bovisio Masciago è il diciottesimo presidio di una rete consolidata di Point, perché siamo convinti che la relazione diretta con il cliente contribuisca a migliorare ulteriormente la qualità del nostro servizio”.