Inaugurato il villaggio di Natale in piazza Confalonieri

Il villaggio di Natale a Seveso in piazza Confalonieri apre le sue porte. La cerimonia d'apertura con l'accensione dell'albero di Natale posizionato di fronte al municipio.

In piazza pista di pattinaggio e ruota panoramica

Con l'accensione dell'albero di Natale posizionato in piazza XXV aprile, di fronte al municipio, è stato ufficialmente inaugurato, nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, il villaggio di Natale a Seveso. Ad organizzare il tutto la ProLoco Seveso, con i componenti dell'associazione estremamente soddisfatti: tantissimi infatti i sevesini che si sono radunati in piazza in occasione dell'inaugurazione. Piazza in cui sono stati allestiti una ruota panoramica di 17 metri d'altezza, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, varie giostre per i bambini e casette natalizie pronte a distribuire gustose leccornie, dolci e salate.

Le parole del sindaco, domenica evento a Baruccana

Presenti in occasione dell'inaugurazione il sindaco Alessia Borroni, gli assessori Luca Varenna, Antonio Santarsiero e Michele Zuliani, oltre ad alcuni consiglieri comunali. Ad allietare la giornata ci hanno pensato i componenti dell'associazione "Il Focolare" con i loro balli, ma anche Babbo Natale con il suo elfo e le mascotte natalizie. Così il sindaco: "Un ringraziamento speciale alla ProLoco, che ha saputo allestire uno spazio in cui tutti, a partire dai più piccoli, potranno divertirsi tra attrazioni e tante belle iniziative immersi in un'atmosfera magica che solo il Natale riesce a regalarci". Nel frattempo domenica 11 è in programma un nuovo appuntamento dedicato al Natale, stavolta a Baruccana, con mercatini, negozi aperti e tante iniziative per tutta la giornata in via Trento e Trieste.