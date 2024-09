Inaugurata la palestra per le società sportive e le scuole

A Seregno inaugurata la nuova palestra con due campi polifunzionali in via Otto Marzo. Al taglio del nastro una rappresentanza delle associazioni sportive e delle scuole che utilizzano l'impianto in tensostruttura.

Inaugurata la palestra in via Otto Marzo

Nel tardo pomeriggio di lunedì, 16 settembre, il taglio del nastro della nuova palestra in via Otto Marzo. E' destinata all'attività di cinque associazioni sportive e degli studenti della scuola media Mercalli e del liceo Parini, che si trovano nelle immediate vicinanze della nuova tensostruttura.

Cinque le società sportive interessate

All'inaugurazione erano presenti il sindaco Alberto Rossi e la Giunta, Maurizio Losa che guida il comitato per Seregno Città europea dello sport 2025 e una rappresentanza delle società sportive che saranno ospitate nella palestra: Majestic Volley, Basket Seregno, Atletica 5 Cerchi, Polisportiva Giovanni Paolo II e Basket San Rocco, oltre ai dirigenti scolastici dell'istituto comprensivo Rodari, Fiorella Mancuso, e del liceo Parini, Gianni Trezzi.

Le nuove strutture negli ultimi 50 anni

In città negli ultimi cinquant'anni sono stati inaugurati quattro nuovi impianti sportivi: nel 1968 il Palastadio, ora in fase di ristrutturazione, nel 2000 il Palasport del centro sportivo comunale alla Porada (in seguito denominato PalaSomaschini) e nel 2012 la palestra di via Casati, a cui adesso si aggiunge la palestra in zona stadio, che dispone di un impianto fotovoltaico.

Nuova palestra, la soddisfazione del sindaco

"La vitalità delle nostre società sportive meritava un investimento importante da parte del Comune per consentire loro di garantire un'offerta sempre più ampia - il commento di Alberto Rossi - Per noi un momento di grande orgoglio e soddisfazione, anche perché il cantiere, come purtroppo spesso capita in questo contesto faticoso, ha anche avuto momenti di difficoltà". Il sindaco ha ringraziato gli assessori William Viganò, Giuseppe Borgonovo e Paolo Cazzaniga e gli uffici comunali per "il grande lavoro svolto, che ha portato a raggiungere un obiettivo così ambizioso e importante per la nostra città, anche grazie all’ottenimento dei fondi Pnrr".