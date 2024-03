Incendio a Usmate Velate, Arpa rassicura: "Nessuna criticità nell'aria"

Nessuna criticità nell'aria in seguito all'incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio nel cuore dell'area industriale di Usmate Velate . L'annuncio arriva direttamente dal Comune dopo le verifiche effettuate da Arpa.

Incendio a Usmate Velate, nessuna criticità nell'aria

Le fiamme, partite dal capannone di una ditta dedita alla lavorazione dell'acciaio, sono state domate nel giro di pochi minuti dai Vigili del fuoco, ma l'alta colonna nera che si è alzata da via delle Industrie ha creato qualche preoccupazione nella cittadinanza. Ansie però subito smorzate dall'autorità competente in materia di inquinamento dell'aria:

"L'incendio divampato oggi pomeriggio nella zona industriale di Velate è attualmente sotto controllo grazie al puntuale lavoro svolto dai Vigili del Fuoco. Il sindaco Lisa Mandelli ha seguito insieme alla Polizia locale le operazioni di spegnimento e ha avuto modo di confrontarsi con gli operatori di Arpa Lombardia, giunti sul posto per verificare possibili conseguenze dettate dall’incendio. Arpa Lombardia ha confermato che, ad ora, non sussiste nessuna criticità relativa alla qualità dell’aria e non è richiesto nessun accorgimento prudenziale ulteriore alla popolazione residente. Il sindaco e le autorità locali sono in costante contatto con Vigili del Fuoco e Arpa Lombardia per verificare eventuali evoluzioni della situazione"

Nessun ferito grave

Fortunatamente l'allarme è rientrato quasi subito. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito seriamente, anche se due persone sono state trasferite in ospedale per accertamenti. Altre dieci, invece, sono state soccorse sul posto per via dei possibili rischi legati all'inalazione dei fumi, ma per loro non si è reso necessario il trasporto in ospedale.