AGGIORNAMENTO DELLE 12:

Di seguito la nota emessa dall'Amministrazione comunale di Cavenago Brianza: "Terminato il tavolo per il coordinamento sicurezza in Prefettura Monza-Brianza. I tecnici ARPA confermano emissione di inquinanti a tossicità lieve.

E' comunque consigliato mantenere le finestre delle abitazioni chiuse per le prossime ore fino al diradarsi completo della nube di fumo generata dall'incendio.

Incendio Cavenago, i tecnici di Arpa confermano "Restate al chiuso o utilizzate le mascherine"

Sono arrivati i primi aggiornamenti dai tecnici arpa che si trovano a Cavenago dove, lo ricordiamo, da questa mattina all'alba è in atto un grosso incendio che ha coinvolto l'azienda "Planet farms".

"I tecnici ARPA in intervento raccomandano di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuso ove possibile. In alternativa è consigliato l’utilizzo delle mascherine" - si legge nella nota diramata dal Comune di Cavenago pochi minuti fa. Comune che già due ore fa aveva invitato i cittadini a tenere le finesttre della abitazioni chiuse a scopo preventivo. "È in fase di istallazione una centralina mobile di rilevamento dell’aria per il monitoraggio nelle prossime ore di possibili inquinanti" - prosegue la nota dell'Amministrazione comunale.

Dunque nelle prossime ore si dovrebbero avere ulteriori dati in merito alla qualità dell'aria della zona. Nell'attesa però massima prudenza.

Il tavolo in Prefettura

Intanto si è attivata anche la Prefettura di Monza e Brianza: è in corso in questi minuti un tavolo di coordinamento sulla sicurezza per la gestione della situazione ancora in fase di sviluppo che coinvolge Cavenago. I comuni di Cambiago, Agrate, Ornago, Bellusco, Vimercate, Gessate, Caponago, Trezzano Rosa, Basiano e Masate sono stati informati dell'accaduto.

