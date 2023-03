Incendio di Concorezzo, il sindaco: "Palazzina evacuata, tenete le finestre chiuse"

L'incendio di via don Orione, a Concorezzo, è stato domato.

I Vigili del fuoco hanno avuto la meglio in un paio d'ore sul rogo divampato nella mattinata di oggi, venerdì 17 marzo, a Concorezzo. Ora bisognerà fare la conta dei danni, capire se gli appartamenti sono agibili e verificare anche la qualità dell'aria alla luce del materiale di cantiere andato distrutto nel rogo. Nel frattempo, per sicurezza, il sindaco Mauro Capitanio ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse.

"La palazzina è stata completamente evacuata e non sono stati segnalati feriti - ha scritto poco fa sui social il sindaco Capitanio subito accorso sul luogo del rogo - L'incendio è stato domato. Attendiamo esiti del sopralluogo dei vigili del fuoco per capire l'agibilità dell'immobile e l'allocazione delle famiglie (12 quelle coinvolte, ndr). Ringrazio Vigili del Fuoco, Carabinieri, Anpas e Polizia Locale per il perfetto lavoro di squadra. Consigliamo di tenere le finestre chiuse".