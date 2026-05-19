Incendio divampa in cucina

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza e Lecco sono intervenute per un incendio che ha coinvolto la cucina di un’abitazione posta al secondo piano di una villetta a Usmate Velate
L’allarme
L’allarme è scattato intorno alle 13.45 di lunedì 18 maggio in via Tazza. Nella cucina di un’abitazione (per cause ancora in fase di accertamento) è divampato un incendio ma l’intervento dei Vigili del fuoco (giunti con l’APS, Auto Pompa Serbatoio e l’AS, Autoscala, dal distaccamento volontario di Merate, APS, Auto Pompa Serbatoio, dalla sede centrale di Monza) ha evitato che il rogo potesse propagarsi.
Fortunatamente non si registrano feriti
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