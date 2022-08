Un vasto incendio sta interessando in questi minuti un terreno agricolo in territorio di Villanova di Bernareggio.

Incendio in un campo a Villanova, pompieri sul posto

Le fiamme si sono propagate, per cause ancora in corso d'accertamento, nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 agosto e hanno interessato la zona vicina a via don Lazzati, lambendo anche un condominio.

Successivamente il vento ha ulteriormente allargato il fronte che nel complesso ha interessato la zona rurale a nord del piccolo centro abitato di Villanova.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco giunti sul posto con diversi mezzi - due autopompe, due autobotti e due moduli boschivi - e al lavoro ora per circoscrivere l'incendio e spegnerlo definitivamente.