Incendio in una ditta di lavorazione del legno

Incendio in una ditta che si occupa della lavorazione del legno. E' successo tra mercoledì e giovedì a Desio. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 4.

Incendio in via Forlanini, in una ditta di lavorazione del legno

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per domare un incendio che ha coinvolto una struttura esterna, all'interno di un'attività produttiva che si occupa della lavorazione del legno, in via Forlanini. Non è chiaro quali siano le cause che hanno scatenato il rogo.

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco

Le squadre che sono giunte sul posto hanno prontamente spento l'incendio, senza il coinvolgimento di ulteriori depositi esterni. In via Forlanini sono state inviate l'autopompa e il carro soccorso da Desio e l'autobotte da Bovisio Masciago. Fortunatamente non risultano feriti.