Assolto in appello l’ex direttore generale di Gelsia Ambiente Antonio Capozza, dopo la condanna in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Inchiesta Gelsia Ambiente, assolto in Appello l'ex direttore Antonio Capozza

A ottobre 2022 l’ex direttore Capozza era stato riconosciuto colpevole di turbativa d’asta (ma non di corruzione) e condannato a due anni e 8 mesi, a fronte di una richiesta di pena a 5 anni avanzata dalla procura, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato davanti al gup del tribunale di Monza Gianluca Tenchio.

In tre avevano patteggiato invece tra i 3 e i 4 anni. La pena più alta, tra queste, era stata pronunciata nei confronti dell’ex presidente del consiglio di amministrazione di Gelsia Ambiente Massimo Borgato. L’accusa principale riguardava la fornitura dei sacchi per i rifiuti «indifferenziati», muniti di microchip per il tracciamento degli stessi, sulla quale sono state contestate varie irregolarità.

La notizia dell’assoluzione in secondo grado di Capozza è emersa nell’ambito del processo in corso all’unico imputato che aveva scelto il dibattimento, l’imprenditore pugliese Cosimo Damiano Sfrecola. Lunedì pomeriggio si è celebrato il dibattimento, durante il quale è stato sentito l’investigatore della Guardia di Finanza di Monza che ha eseguito le indagini.