Sinistro

Incidente in Valassina, traffico in difficoltà

Un incidente lungo la Valassina avvenuto poco dopo le 19 sta causando forti rallentamenti e code in direzione Sud: si viaggia su una sola corsia

Desio
Pubblicato:

Un incidente lungo la Valassina avvenuto poco dopo le 19 sta causando forti rallentamenti e code in direzione Sud

Il sinistro

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 nel tratto tra Desio Nord-San Giorgio e Lissone Ovest-Desio Sud, in direzione Milano. In base alle prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due automobili che stavano viaggiano sulla corsia di sorpasso.

Un impatto non di poco conto tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai pompieri, sono giunte ambulanze e un'automedica: al momento si segnala una persona ferita, ma i coinvolti sono di più

Il traffico

Il sinistro ha determinato la chiusura di due delle tre corsie della Valassina. Questo, malgrado il periodo agostano, sta causando code con il traffico molto rallentato in direzione Sud

 

