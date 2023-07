Sulla A4 Milano-Brescia, tra il Bivio con Viale Certosa e il bivio con il Raccordo per la Tangenziale est di Milano, in direzione Brescia, si registrano 5 km di coda in diminuzione, per un incidente, ormai risolto, avvenuto all'altezza del km 141 e 500, nella zona tra Brugherio e Monza.

Incidente (risolto) in Autostrada A4, restano le code

Per quanto riguarda il sinistro, in base a quanto si apprende dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di un ribaltamento avvenuto intorno alle 10.25. Tre le persone coinvolte: un 55enne, un 69enne e una donna di 61 anni. Tutti soccorsi in breve tempo dal personale medico giunto sul posto assieme ai Vigili del fuoco.

In base alle prime valutazioni sanitarie nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico in direzione Venezia. Dalle 10.30 in poi si sono accumulati circa 5 km di coda, ora invece il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili.

Per gli automobilisti diretti verso Venezia Autostrade per l'Italia suggerisce di uscire a Cormano e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada ad Agrate.

Per le lunghe percorrenze, prendere la A8 Milano-Varese successivamente la R37 Raccordo Fiera Milano proseguendo sulla A50 Tangenziale ovest e poi sulla A51 Tangenziale est con rientro in A4. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.