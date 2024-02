Incidente tra un'auto e lo scuolabus, paura a Bernareggio

Attimi di paura ieri pomeriggio, martedì 20 febbraio, a Bernareggio per un incidente che ha visti coinvolti un'auto e uno scuolabus.

Incidente a Bernareggio

L'allarme è scattato lungo la strada principale del paese in direzione di via Roma. Per ragioni ancora del tutto da chiarire, un'auto e il pulmino della scuola si sono scontrati. Fortunatamente l'impatto è stato lieve e nessuno è rimasto ferito nello scontro, che comunque ha fatto subito temere a conseguenze ben più gravi.

Circolazione appesantita

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale di Bernareggio per i rilievi di rito e per accertare le eventuali responsabilità dei veicoli coinvolti. Per procedere con la rimozione dello scuolabus è stato necessario l'intervento di un apposito carro attrezzi. Le operazioni hanno tuttavia provocato disagi alla circolazione per qualche ora.