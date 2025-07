Inclusione, amicizia e accoglienza: la "Terra di Mezzo" svela il suo nuovo logo

Inaugurazione

L'artista si è lasciato ispirare dalle attività svolte tutti i giorni insieme ai ragazzi del Centro Diurno Disabili: "Avete cambiato la mia vita"

Amicizia, inclusione, accoglienza, osservare e natura. Sono queste le cinque parole chiave che compongono il nuovo logo della "Terra di Mezzo", il Centro Diurno Disabili coordinato da Asst Brianza che trova sede all'interno del Centro Polivalente di Usmate Velate.

La "Terra di Mezzo" svela il suo nuovo logo

La cerimonia si è tenuta questa mattina, giovedì 17 luglio, nella sede di via Roma, dove da anni la "Terra di Mezzo" opera grazie al prezioso lavoro svolto da operatori e medici al servizio di una decina di ospiti tra ragazzi e ragazze con disabilità psicofisiche di vario genere. Sono stati proprio loro a ispirare l'artista Simone Brullo nella realizzazione del nuovo logo grazie a un vero e proprio "viaggio" all'interno della realtà usmatese a stretto contatto con le attività svolte tutti i giorni.

"Ho voluto farmi raccontare la "Terra di Mezzo" direttamente dai ragazzi che la vivono - ha spiegato l'artista - Non però con le parole, bensì con la vita di tutti i giorni. Sono stato con loro diverso tempo facendomi coinvolgere il più possibile e devo dire che qui ho capito davvero cos'è il bello della vita. Quello che andiamo a presentare non è un logo, ma una storia: è la visione di ciò che ho vissuto, ciò che i ragazzi mi hanno trasmesso in questi mesi di attività che mi hanno cambiato la vita"

Le cinque parole chiave

Brullo è partito da quattro simboli chiave: mani, quelle che i ragazzi e le ragazze usano per i lavori di tutti i giorni; il cuore, quello che ci mettono in tutte le loro attività; la terra, come il nome del Centro; il sorriso, contagioso, che non manca mai sui volti degli ospiti. Simboli che poi si sono tramutati in concetti, ovvero: amicizia, natura, accoglienza, integrazione, sguardo e inclusione. Ed è stato proprio da questi valori che è nato il nuovo logo, presentato ufficialmente alla presenza di tutti i ragazzi e gli educatori del Centro Diurno.

"Il logo è l'insieme di tante caratteristiche di questo luogo che è fatto prima di tutto prima di passione ed entusiasmo - hanno sottolineato la referente Marisa Marchi e il volontario Mirko Campini - Questa è una giornata di grande emozione per noi. Grazie davvero a tutti i ragazzi e le ragazze, a Simone che ha lavorato con loro, ma anche alle famiglie, gli operatori, gli educatori e Asst che continua a credere in questo bellissimo progetto"

"Con voi il mondo è un posto migliore"

La cerimonia si è tenuta alla presenza dei vertici dell'Asst Brianza, tra cui il Direttore generale, dottor Carlo Alberto Tersalvi:

"Ho visto quello che fate qui, tra attività e laboratori - ha spiegato - Come azienda non possiamo che mettere voi e gli operatori nelle condizioni di vivere al meglio questo luogo. E' un periodo difficile, fatto anche di cantieri, ma lo scopo è quello di rendere più belli i luoghi e più adeguati alle attività che vi si svolgono. Quello di oggi è forse un piccolo gesto, che però rimanda a qualcosa di più grande e profondo, che poi è tutto ciò che si cela dietro il logo: l'impegno, la passione e la fatica dei ragazzi, delle loro famiglie e degli operatori affinché il mondo sia un posto migliore. E oggi ne abbiamo più che mai bisogno"