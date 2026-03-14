Inclusione, diritti e pari opportunità: “Run for life” premia Carla Riva

Non solo donne, ma storie di progetti, tempo e dedizione.

Il premio assegnato a Monza

Non solo donne, ma vite di passioni, solidarietà ed inclusione. A salire sul palco la scorsa settimana della “Run For Life Woman Award” è stata Carla Riva, di Vimercate.

Chi è Carla Riva

Candidata dall’Associazione dei Volontari della Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe OdV, di Ruginello, e con il sostegno del direttore, la presidente della onlus ha infatti ricevuto sabato il riconoscimento di donna che ha generato impatto positivo nella Comunità di Monza e Brianza.

Insieme a lei altre donne selezionate fra le candidate all’iniziativa ideata da Socialtime Odv in collaborazione con Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e CSV – Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio, all’interno della “Run For Life”, l’evento podistico internazionale.

“Premiamo donne che si sono distinte per aver fatto la differenza nel campo dell’inclusione dei diritti e nella promozione del bene comune»”, ha esordito Federica Fenaroli di Fondazione Monza Brianza.

“Carla Riva, che dal 2016 guida con passione la Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe – ha continuato – viene premiata per aver generato negli anni un impatto reale, creato reti sociali e promosso inclusione e pari opportunità. La sua azione continua e innovativa nel Vimercatese, in qualità anche di docente, assessore alle Politiche Sociali e membro di numerosi enti, è un altro esempio di leadership femminile al servizio del bene comune”.

“Riconoscimento a tutte le donne”

“Ringrazio coloro che hanno promosso questa iniziativa – ha condiviso la premiata – Credo che sia un riconoscimento a tutte le donne che lavorano nelle associazioni di volontariato che sono davvero tante. Vorrei dedicare questo premio in particolare alle amiche dell’Associazione di Volontariato della rsa San Giuseppe di Vimercate che danno il loro contributo nell’aiutare le persone anziane, fragili. Oggi è un momento in cui i valori della solidarietà non sono sempre così condivisi e mi auguro che invece avvenga soprattutto fra i giovani e aiuti a migliorare la nostra società”.

Vimercatese doc, è stata anche assessore comunale

Nata e cresciuta a Vimercate, nella riservatezza della sua vita privata, da sempre lo spazio per il sociale, prima come docente presso gli istituti di scuola superiore e poi come assessore alle Politiche sociali; e ancora membro di Fondazione Green, del Fondo Città Solidale e del Fondo per il Lavoro, presidente Pro Loco, Presidente della Onlus di Ruginello e dal 2021 anche Presidente Uneba Monza e Brianza, unica donna in Lombardia e una delle poche in Italia dell’ente di categoria. Accanto a lei, oltre alle amiche volontarie della Casa San Giuseppe, la figlia e i due nipoti.