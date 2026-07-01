Inclusione, prossimità e autonomia degli anziani: 380mila euro da Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo ha approvato il finanziamento del progetto W.IN.AGE– Welfare Innovativo per Nuove Anzianità – Intrecciare prossimità, cultura e relazioni per comunità longeve, assegnando un contributo di 380mila euro nell’ambito del bando Welfare in Ageing – Potenziare la capacità delle comunità di rispondere ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie. Un progetto per i Comuni dell’ambito di Desio.

Il progetto W.IN.AGE per rispondere alle sfide dell’invecchiamento

Il progetto è promosso dal Consorzio Desio Brianza, ente capofila, insieme a un ampio partenariato composto da Cooperativa Tre Effe, Cooperativa Arcoiris, A.F.I. – Associazione Famiglie Milanesi e Briantee APS, Associazione della Cooperazione Lombarda APS ETS (Ascolom), Auser Volontariato Brianza e Consorzio Parco delle Groane. Con un investimento complessivo di oltre 667mila euro, W.IN.AGE. nasce per rispondere alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione attraverso un modello innovativo di welfare territoriale capace di integrare servizi, comunità e innovazione.

Interventi per sostenere l’autonomia delle persone anziane

Il progetto si propone di sostenere l’autonomia delle persone anziane, prevenire situazioni di fragilità e contrastare l’isolamento sociale, rafforzando le reti di supporto presenti sul territorio. Tra gli elementi più innovativi figura la sperimentazione dei custodi sociali di quartiere, figure di prossimità che avranno il compito di intercettare bisogni, favorire relazioni di vicinato e accompagnare le persone anziane nell’accesso alle opportunità offerte dalla comunità. Accanto a queste azioni, il progetto promuoverà interventi dedicati all’adattamento degli spazi abitativi e all’utilizzo di tecnologie in grado di aumentare sicurezza, autonomia e qualità della vita.

Le attività saranno coordinate dal Consorzio Desio Brianza

In qualità di capofila, il Consorzio Desio Brianza garantirà il coordinamento delle attività, il monitoraggio del progetto e la valorizzazione dei risultati, contribuendo alla costruzione di un modello territoriale innovativo e sostenibile per accompagnare l’invecchiamento attivo della popolazione. Con W.IN.AGE., l’Ambito Territoriale di Desio composto dai Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, rafforza il proprio impegno nel costruire una comunità sempre più inclusiva, capace di mettere al centro le persone e di affrontare le sfide demografiche del futuro attraverso collaborazione, partecipazione e innovazione sociale.