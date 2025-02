Inclusione sul palco: raccolta fondi per Accoglienteatro

Un progetto che si propone di favorire l'inclusione coinvolgendo attivamente persone con disabilità e giovani. La proposta del cineteatro «Santa Maria» di Biassono del cineteatro è stata selezionata dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza che ne finanzierà una parte. Per sostenere la restante parte è stato avviato un crowdfunding ovvero una raccolta fondi attraverso la piattaforma online.

Il progetto Accoglienteatro

Il progetto si sviluppa in quattro diverse azioni: «Nuova Scena» coinvolge i ragazzi di prima media in un corso di teatro organizzato a scuola per favorire l'espressione del proprio io e della propria creatività all'interno di un gruppo, aiutando anche i docenti a rilevare le dinamiche relazionali prevalenti. «Cineforum al Santa»: rivolto ai giovani delle medie, consiste nella visione di quattro film che esplorano tematiche importanti, guidati dall’insegnante Laura De Capitani.

Previste anche esperienze aggregative (come cene post film e una gita alla cineteca di Milano) per favorire la partecipazione attiva dei giovani. «AdoBiax»: un percorso tematico per adolescenti che prevede workshop nei quali affrontare diversi aspetti teatrali. Ogni workshop verrà ripreso per creare un video conclusivo. Infine il Festival «Oltre il palco» coinvolge giovani con disabilità della cooperativa «Il Seme» e allievi dei corsi di TeatroLab del Santa Maria nella realizzazione di una performance fuori dal teatro. Un lavoro inclusivo per esprimere le proprie abilità artistiche e culturali (previsti dieci incontri nei mesi giugno e luglio 2025).

La raccolta fondi

«Fondazione della Comunità di Monza e Brianza fa una selezione dei progetti che partecipano ai bandi - spiegano i volontari - e la nostra proposta è piaciuta. L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più giovani nella vita del teatro che è anche luogo di aggregazione. Oltre al fatto che fare teatro consente di acquisire consapevolezza e sicurezza senza tralasciare l’aspetto del divertimento».

La donazione può essere fatta direttamente dal sito www.fondazionemonzabrianza.org/progetti/accoglienteatro oppure tramite bonifico bancario intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299, causale: AccoglienTEatro. Infine tramite versamento postale C/C postale 1025487529. «Facciamo appello alla generosità di tutti coloro che vorranno sostenere il nostro progetto che, come detto, ha lo scopo di coinvolgere sempre più giovani nella vita del teatro».