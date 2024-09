Incontri a luci rosse, dopo il parcheggio del cimitero nuovo, questa volta la protesta è arrivata da via Einaudi, l’area in cui si trova la piattaforma ecologica, e da via Canonico Villa, nella zona della casa di riposo. Nei mesi scorsi l’Amministrazione di Desio aveva messo un freno al continuo viavai e agli incontri a tutte le ore del giorno, e la sera, nell’area del cimitero nuovo, divenuto in particolare ritrovo di gay. Un fenomeno da anni segnalato che ha fatto crescere l’indignazione dei residenti e di chi va a far visita ai propri defunti. Di conseguenza erano stati apposti dei cartelli con il divieto di accesso nelle ore serali, che hanno di fatto avuto effetto sul fenomeno nella zona di piazza Divina Misericordia, spostandolo però in via Einaudi e in via Canonico Villa, indicati anche su siti di ritrovo, con tanto di mappe.

Incontri a luci rosse, istituito il divieto di fermata e di sosta: controlli e multe

Le segnalazioni non si sono fatte attendere, adesso i cartelli sono stati posizionati anche in queste zone, con tanto di ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale, Cosimo Tafuro.

«E’ interesse dell’Amministrazione garantire le migliori fruibilità degli spazi pubblici, preservando la dignità, il decoro e l’igiene di luoghi adibiti alla sosta di veicoli diretti a strutture socio-assistenziali e attività produttive», viene rimarcato nell’ordinanza.

Il provvedimento è stato preso tenuto conto delle segnalazioni dei cittadini che hanno evidenziato il verificarsi di situazioni contrarie al pubblico decoro e alla sicurezza che si sono verificate in via Santa Liberata/via Canonico Villa, e hanno riguardato i parcheggi in prossimità della Rsa Gavazzi, e in via Einaudi.

Un fenomeno monitorato anche dal pattugliamento e dai controlli degli agenti della Polizia Locale e dei Carabinieri, tanto che sono già state elevate diverse sanzioni.

Proprio per evitare comportamenti, in particolare nelle ore notturne, dovuti «al ritrovo di auto che sostano per motivi estranei alla fruizione dei parcheggi per la visita degli utenti alla struttura sanitaria e alle attività lavorative presenti in via Einaudi, anche considerando l’orario, e per prevenire la diffusione di fenomeni di degrado e disturbo connessi all’assembramento di auto e persone in orari incompatibili rispetto alle attività presenti», dalle 21 alle 6 è stato istituito il divieto di transito e di sosta a tutti i tipi di veicoli, ad eccezione di quelli che appartengono a lavoratori o visitatori della struttura sanitaria Gavazzi e delle ditte di via Einaudi.