Incontro in Comune con i gestori dei locali pubblici per una "buona movida"

Anche quest’anno il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha incontrato i gestori dei locali pubblici cesanesi per informarli e promuovere una collaborazione virtuosa per garantire che la movida estiva sia un’occasione positiva di divertimento e socializzazione e non si verifichino episodi di disturbo alla quiete pubblica, comportamenti antisociali e degrado urbano.

L’incontro si è svolto ieri, giovedì 26 giugno, nella Sala Giunta del Comune e ha visto la partecipazione, oltre che del Sindaco e dei gestori intervenuti, anche dell’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Sicurezza e Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino, del Capitano della Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno Sebastiano Ciancimino e del Comandante della Polizia Locale Gabriele Caimi. Presente anche il Segretario di Confcommercio Seveso Roberto Ripamonti.

L’invito ai partecipanti, a seguito della sottoscrizione del Protocollo della Prefettura sul tema movida da parte del Comune, è quello di contribuire alla prevenzione e al contrasto della cosiddetta “mala movida”.

“Per noi – ha spiegato il Sindaco Gianpiero Bocca – la movida non è di per sé qualcosa di negativo: al contrario, è un’occasione per vivere le serate estive all’aperto serenamente e divertendosi, oltre che per promuovere il commercio locale. Occorre però evitare problemi di sicurezza. Ringrazio le Forze dell’Ordine e le associazioni di categoria per il loro impegno. Chiediamo ai gestori dei locali pubblici e ai commercianti, che ringrazio per la partecipazione a questo incontro, la loro collaborazione rispetto ad alcune azioni necessarie per garantire una città vivibile e tranquilla. È importante, per esempio, che informino i clienti sulle norme in vigore e che, nel dubbio, controllino l’età di coloro che richiedono bevande alcoliche. Ricordiamo inoltre che non si possono consumare bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro o metallici nelle aree pubbliche, ma solo nei pubblici esercizi, e che è importante sensibilizzare i clienti e raccomandare loro di non intrattenersi all’esterno dei bar e locali pubblici vicino alle abitazioni per evitare rumori molesti. Come l’anno scorso, abbiamo sintetizzato informazioni e regole su una locandina contenente anche il QRCode che rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Urbana che può essere esposta alle vetrine per diffondere indicazioni utili alla cittadinanza”.