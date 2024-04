Incontro pubblico per la riqualificazione del parco di Cassina Savina

L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno incontra i cittadini e le associazioni di quartiere per illustrare il percorso che porterà alla presentazione del progetto per la riqualificazione del Parco Sandro Pertini di Cassina Savina.

Incontro pubblico per la riqualificazione del parco

L’appuntamento è per martedì 9 aprile, alle 20, all’oratorio di via Selvetto. L’area oggetto di riqualificazione è quella compresa tra le vie Selvetto e via Sandro Pertini. L'obiettivo è rendere il parco un rinnovato spazio di socializzazione per il quartiere di Cassina Savina.

Interverrà l'agronoma incaricata della progettazione

Interverrà Francesca Oggionni, l’agronoma incaricata della progettazione partecipata (è la professionista a cui l’anno scorso è stata affidata la riqualificazione dell’area compresa tra la via Etna e via Monte Generoso a Molinello). Parteciperanno il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e il responsabile dell’ufficio Ambiente del Comune, Alberto Ortolina. La riqualificazione del parco di Cassina Savina tramite un percorso partecipato era nel programma elettorale del sindaco Bocca.