La polemica politica

Il consigliere comunale Garofalo: "Con questa iniziativa diamo spazio e voce ai cittadini, convinti che il futuro di Seveso si costruisca insieme"

Seveso Futura organizza un incontro pubblico in piazza Confalonieri a Seveso, per "favorire la partecipazione e raccogliere contributi e osservazioni utili in questa fase di elaborazione del Piano di governo del territorio".

Incontro pubblico sul Pgt con Seveso Futura

L’appuntamento è per domani, martedì 26 agosto, alle 21, in piazza Confalonieri.

"Abbiamo chiesto alla Giunta una proroga dei termini per consentire una partecipazione più ampia, ma la richiesta non è stata accolta – spiega Andrea Pusineri, presidente dell'associazione Seveso Futura – Per questo ci assumiamo la responsabilità di agevolare noi stessi questo processo".

"Il Pgt non è un atto burocratico"

Seveso Futura nelle scorse settimane aveva chiesto alla Giunta di concedere trenta giorni in più (la scadenza è fissata al 1 settembre) per la presentazione di proposte per la definizione del nuovo Pgt. Richiesta, come detto, ignorata. L'assessore Michele Amato aveva infatti spiegato che "tutti gli enti competenti sono stati invitati a dare il loro contributo e, sebbene è periodo di vacanze, c’è tempo per tutti per poter dedicare, anche sotto l’ombrellone, qualche minuto di lettura del documento pubblicato sul sito internet del Comune ed eventualmente elaborare dei suggerimenti da presentare". Senza contare che "il cittadino avrà comunque modo di partecipare anche alle fasi successive, dove la fase progettuale sarà più interessante".

"Il Pgt è lo strumento che orienterà lo sviluppo della città per i prossimi anni - aggiunge il consigliere comunale Giorgio Garofalo - Non vogliamo che passi come un atto burocratico, ma come un’occasione collettiva di riflessione e scelta. Con questa iniziativa diamo spazio e voce ai cittadini, convinti che il futuro di Seveso si costruisca insieme".

Chiunque abbia proposte o osservazioni può anticiparle via mail all’indirizzo sevesofutura@gmail.com. In caso di pioggia, l’incontro si terrà nella sala civica del Polifunzionale di via Redipuglia.