"Incrementare il pedibus e la mobilità sostenibile"

Incrementare il pedibus e introdurlo nei plessi scolastici di Desio dove non è ancora stato istituito. Lo ha chiesto alla maggioranza Federico Burgio (Desio Libera), facendo riferimento all’innalzamento delle misure del pm 10 e alla necessità di introdurre misure di mobilità sostenibile.

La risposta è arrivata dall’assessore all’Istruzione, Andrea Civiero.

"A oggi il servizio è attivo a San Giorgio - ha spiegato - Partecipano 77 ragazzi con tre percorsi definiti e condotti da 21 volontari assicurati e formati, tutti iscritti all’albo dei volontari civici". E ha poi aggiunto: "Si sta lavorando per aggiornare e affinare delle linee guida e dei criteri da mettere a disposizione dei volontari per iniziative di pubblica utilità, con l’obiettivo di riuscire a coinvolgere più bambini". I volontari di San Giorgio hanno un’esperienza di dieci anni, "a questo proposito stiamo lavorando con gli uffici e con loro per incontrare i genitori e introdurre la sperimentazione per il prossimo anno scolastico anche in altri plessi. Il pedibus - ha ricordato Civiero - è un servizio molto bello che su San Giorgio funziona molto bene ma è legato alla disponibilità di scuola, genitori e volontari. In ogni caso ci attiveremo per estenderlo".