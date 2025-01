Procedono i lavori di riqualificazione dell’incrocio stradale sulla SP 45 all’altezza del complesso industriale della Pagani, nel territorio fra Villasanta e Vimercate.

Incrocio della Pagani: da domani addio ai semafori

Da domani partirà la fase 3 dei lavori, con l’apertura a circolazione rotatoria dell’attuale intersezione, la realizzazione dell’isola centrale e delle isole direzionali della rotonda e la contestuale disattivazione dell’impianto di semaforizzazione.

Lavori ancora per qualche mese

I lavori, costati un totale di 800.000€, si protrarranno ancora per qualche mese, e vedranno nelle prossime fasi la realizzazione delle aiuole direzionali della rotatoria, il completamento della pista ciclopedonale con la posa dei guard rail, le attività di asfaltatura, il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione dell’impianto di illuminazione e dei portali di attraversamento pedonali.

Nei prossimi giorni potranno verificarsi disagi alla circolazione lungo la SP 45 e le strade adiacenti (in particolar modo via del Salaino e via Oreno). Si ricorda agli utenti stradali di prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e di moderare la velocità.

(in copertina l’incrocio come appariva prima dei lavori)