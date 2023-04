Per martedì 2 maggio la segreteria nazionale della CONFAIL FAISA ha indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di quattro ore, cui ha aderito anche la segreteria provinciale SAMA FAISA CONFAIL di Milano e che interesserà anche i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A.

Indetto uno sciopero per martedì 2 maggio: possibili disagi nei trasporti

Lo sciopero è stato indetto per “rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.”

Per le linee gestite da NET – Nord Est Trasporti – l’agitazione del personale viaggiante per il Servizio Urbano della Città di Monza è prevista dalle ore 9.00 alle ore 11.50.

Per il Servizio Extra Urbano di Trezzo l’agitazione del personale viaggiante è possibile nella fascia oraria dalle 8.45 alle 12.45.

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 8:45 alle 12:45.