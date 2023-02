Infermiere a domicilio e telemedicina in farmacia nei programmi 2023 di Aspecon

Importanti novità in vista per le farmacie di Concorezzo. Ad annunciarle sono stati i vertici di Aspecon, l'Azienda speciale concorezzese, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale. In arrivo, in particolare, l'infermiere a domicilio e la telemedicina in farmacia. Da non sottovalutare anche la ristrutturazione del centro medico.

L'importanza della riqualificazione dell'immobile

Il servizio infermieristico a domicilio andrà a implementare l’attuale presenza in sede di un infermiere che opera all’interno del centro medico di via Manzoni. I lavori di valorizzazione del centro medico riguarderanno un intervento di sistemazione degli impianti e di ristrutturazione degli spazi. Per il 2023 sono previste novità anche nella Farmacia comunale di via De Giorgi, che proprio i mesi scorsi ha visto una ristrutturazione totale, con un aumento delle giornate di screening con analisi specifiche, ad esempio, di dermatologia e di audiometria. Non solo. I farmacisti di Aspecon sono infatti al lavoro per attivare un servizio di telemedicina per analizzare in tempi brevissimi nei o lesioni cutanee. Anche il servizio di preparazione di farmaci galenici verrà potenziato a livello di comunicazione con l’obiettivo di diffondere tra la cittadinanza la consapevolezza di poter usufruire di questo genere di servizio, ormai raro a livello territoriale. Per quanto riguarda invece la parte economica, il bilancio di previsione 2023 di Aspecon ipotizza vendite di prodotti e servizi per circa 1 milione e 931 mila euro con un aumento di circa 112mila euro rispetto alle bilancio preventivo 2022. Un aumento che prevede una variazione in positivo rispetto al 2022, dei trasferimenti diretti al Comune. Oltre al contributo economico al Comune Aspecon, anche per il 2023, garantirà l’iniziativa del pacco bebè con un dono di prodotti dedicati alle famiglie dei bambini nati in città. Un servizio particolarmente apprezzato dai concorezzesi e che è stato confermato per il quarto anno di fila.

Il centro medico

Il Centro Medico Aspecon, situato in via Manzoni 5, è dotato di un’infermeria, un ecografo e ambulatori dove ricevono medici specialisti operanti in svariati settori: angiologia, cardiologia, dermatologia, ecografia internistica, fisiatra, fisioterapia, ginecologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, nutrizionista, ortopedia, osteopatia, otorinolaringoiatra, psicologia-psicoterapia e urologia. Per info e prenotazioni: tel. 039 6908149 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

"I nuovi servizi che abbiamo previsto per Aspecon rappresentano la volontà e l’impegno di andare avanti in un percorso di miglioramento continuo e costante della nostra farmacia comunale e del centro medico - spiega il presidente del Cda di Aspecon Marco Bramati - L’obiettivo rimane quello di potenziare la medicina territoriale a Concorezzo tramite i nuovi servizi offerti da Aspecon, l’infermiere a domicilio e la telemedicina in primis".

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

La crescita di Aspecon non può che soddisfare l'Amministrazione comunale di Concorezzo, che ha commentato con entusiasmo i bilanci in crescita presentati dall'azienda speciale concorezzese.