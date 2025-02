"Infiltrazioni nella palestra dei campioni"

A segnalarlo è la capogruppo del Polo civico, Rina Del Pero, che sollecita l’Amministrazione comunale di Meda a intervenire sulla struttura di via Caduti medesi che ha forgiato grandi talenti, in primis il campione olimpico di Atene 2004 Igor Cassina.

Proprio a lui, insieme a Matteo Angioletti e Andrea Coppolino, è stato dedicato il maxi murale che fa bella mostra di sé su una delle pareti della palestra, inaugurato il 10 gennaio. Un mix di foto adesive che ripercorrono i più grandi successi della società medese guidata dal presidente Angelo Buraschi.

«La mia mamma diceva che “prima de metes su ul belètt, bisugna lavàs la facia” - prosegue la consigliera di minoranza - Così non è stato per la palestra, colpita da tempo, tanto tempo, dalle infiltrazioni di acqua piovana. Sappiamo che i soldi in cassa ci sono, sappiamo che ci sono problemi per la carenza di personale, ma i lavori non devono essere eseguiti dal personale comunale. Ci sono le imprese apposite, come quelle che stanno lavorando al Centro di formazione professionale Terragni. Anche le collaborazioni esterne già in atto in altri settori (per esempio la Medateca) dimostrano che in casi urgenti si possono fare scelte urgenti».