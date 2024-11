Hanno preso il via nei giorni scorsi a Usmate Velate gli interventi per migliorare lo stato manutentivo di strade e marciapiedi e per ripristinare la sicurezza laddove il

manto risulta ormai usurato.

Iniziati a Usmate gli interventi di manutenzione di strade e marciapiedi

Quattro gli interventi programmati: la manutenzione straordinaria di un marciapiede in via Don Minzoni, del passaggio pedonale in Corso Italia, di un tratto di via Verdi e della rotatoria stradale tra via Roma, via Rimembranze e via Leonardo da Vinci. A questi si sono aggiunti interventi puntuali in via Rimembranze, via Lecco e via Piemonte grazie ai residui di gara.

“Continua l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso strade e marciapiedi– afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate –compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dato che i costi purtroppo elevati per questo tipo di lavorazioni, ci impongono una scelta su dove intervenire in base alle priorità e alla rilevanza viaria.”

Questo lotto di intervento del valore di 178.000 euro, segue quello realizzato in primavera per un totale complessivo di 300.000 euro lordi di lavori inerenti l’asfaltatura di strade e marciapiedi che, nel corso dei 2024, hanno interessato il territorio comunale.