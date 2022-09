Iniziati i lavori per installare la segnaletica sul sentiero Meda-Montorfano

I segnavia in fase di posa non sono come quelli ufficiali lungo i sentieri, ma sono altrettanto chiari e riportano la dicitura "DIREZIONE MEDA" con la punta orientata in direzione Nord > Sud.

Sono stati ideati e prodotti dalle Associazioni con l'aiuto di due aziende di Meda che hanno offerto gratuitamente materiali e lavorazione. 5 foto Sfoglia la gallery ”Abbiamo inoltre prodotto e installato la segnaletica standard CAI per marcare la connessione nei boschi di Cantù tra il sentiero ME-MO e la Stazione di Brenna-Alzate per chi vuole fare solo metà percorso e utilizza i mezzi pubblici - fanno sapere Dal Comitato Parco della Brughiera. Alcuni cartelli indicano anche il prezioso Oratorio Romanico di San Martino a Mariano Comense (Lombardia) (sempre lungo il ME-MO).

Due eventi a settembre e ottobre