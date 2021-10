Iniziato a Desio il censimento della popolazione e delle abitazioni

E’ da poco partita la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che, dal 2018, ha cadenza annuale (non più decennale) e non coinvolge tutte le famiglie, ma solo un campione rappresentativo scelto annualmente dall’ ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).

Scopo del Censimento è il conteggio della popolazione italiana e delle sue caratteristiche socio-economiche e strutturali, che rappresenta la base informativa ufficiale pubblica e legale utilizzata nelle decisioni politiche e nei confronti internazionali. Fornisce anche importanti informazioni sul patrimonio abitativo delle famiglie.

Le operazioni di raccolta dei dati sul territorio di Desio sono iniziate il 1° ottobre e terminano il 23 dicembre 2021. Le attività di rilevazione vengono svolte da un rilevatore, dipendente interno del Comune di Desio, munito di apposito cartellino di riconoscimento. Per qualunque informazione sulle generalità del rilevatore i cittadini possono contattare l’Ufficio comunale di censimento ai numeri 0362392395 – 229 – 231, oppure potranno rivolgersi al Comando di Polizia locale di Desio (numero centralino 036263621) o ai Carabinieri di Desio.

Il censimento consiste nell’esecuzione di due diverse indagini:

1) RILEVAZIONE AREALE: indagine in cui vengono intervistate tutte le famiglie che abitano presso specifici indirizzi e civici del territorio comunale scelti dall’Istat e che prevede l’intervista diretta del rilevatore dotato di tablet al domicilio del cittadino oppure presso il Centro Comunale di rilevazione.

2) RILEVAZIONE DA LISTA: indagine che riguarda le famiglie e i relativi alloggi. In questo caso le famiglie potranno:

• compilare autonomamente il questionario via web , utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa che l’Istat spedirà a casa delle famiglie campione;• recarsi all’o Centro Comunale di rilevazione (presso Servizi Demografici) e fruire dell’assistenza degli operatori comunali per la compilazione del questionario: sarà anche resa disponibile una postazione dotata di PC con accesso ad internet, per consentire al cittadino di compilare autonomamente il questionario.

Le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti potranno essere contattate a partire dall’ 8 novembre fino al 23 dicembre: