Iniziato il piano straordinario di spazzamento delle strade

Come già avvenuto negli anni precedenti, si conferma per la stagione autunnale l’avvio del piano straordinario di spazzamento strade di Vimercate per migliorare la qualità del servizio, il controllo del territorio e il decoro urbano.

Iniziato il piano di spazzamento strade straordinario

Cem Ambiente, in collaborazione di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha dato avvio da martedì 14 ottobre ad una raccolta supplementare delle foglie su strade e marciapiedi che si aggiunge ad una programmazione settimanale sull’intera rete viaria cittadina, con le frequenze di intervento indicate dal calendario disponibile sul sito comunale.

L’obiettivo di questo piano supplementare è anche quello di ridurre i rischi per i pedoni dovuti all’accumulo di foglie nel periodo autunnale.

Le vie interessate

Il piano straordinario in autunno è in programma nelle vie di Vimercate e delle sue frazioni secondo la seguente suddivisione:

– nel quartiere centro in piazzale Martiri Vimercatesi, via Pinamonte, via Pellizzari, viale Ronchi, via Banfi, via Rota, via Cremagnani, via Cadorna, via Principato, piazzale Gioia, via Brenta, via Marinai d’Italia.

– Nel quartiere nord: via Donizetti, via Duca degli Abruzzi, via Mascagni, via Gemona del Friuli, via Fratelli Cervi.

– Nel quartiere sud: via Brianza, via Damiano Chiesa, via Martiri di Boves, viale Risorgimento, via Santa Sofia, via degli Atleti.

– A Oreno: via Bernareggi, via Einaudi, via Nobel.

– A Ruginello: viale Rimembranze, via Diaz.

– A Velasca: piazza Giordano Bruno, via De Amicis.

“Il piano straordinario di spazzamento, che confermiamo anche quest’anno, rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione per mantenere la città accogliente e vivibile, intervenendo con tempestività nelle aree maggiormente interessate dalla caduta delle foglie. Ringrazio Cem Ambiente per la consueta e efficace collaborazione – dichiara Sergio Frigerio, Assessore alla Cura della Città.

Il piano straordinario resterà in vigore fino a quando la necessità della stagione lo richiederà con un criterio di passaggio che varia funzione del tempo necessario per provvedere alla rimozione delle quantità di foglie presenti.

(foto archivio)