Innaffiatoi a gettone, più ordine nei cimiteri

Rastrelliere a gettone per il prelievo di annaffiatoi sono state posizionate dal Comune, nei giorni scorsi, in tutti i cimiteri della città. Un modo per mantenere più in ordine i luoghi di sepoltura, ma anche per agevolare i cittadini nelle operazioni.

La novità

Più ordine, maggior controllo e nuovi servizi per i cittadini. Già da qualche giorno, è entrata a regime una novità che interessa tutti i cimiteri situati sul territorio di Giussano: in prossimità degli ingressi principali e in altri luoghi strategici interni, sono infatti state posizionate delle nuove rastrelliere a gettone per il prelievo di annaffiatoi così da agevolare le operazioni delle persone che si recano sul posto per portare un fiore ai propri cari. Le rastrelliere, del tutto simili a quelle dei supermercati, sono state collocate nelle immediate vicinanze delle fontanelle in modo tale da favorire le operazioni di riempimento degli innaffiatoi: per prelevarne uno dalla rastrelliera occorrerà inserire una moneta da 1

euro, che l’utente riavrà nel momento in cui riposizionerà la strumentazione prelevata in uno dei

punti liberi.

A disposizione anche scope palette

Al fianco degli innaffiatoi, dalle rastrelliere è anche possibile prelevare scope in saggina e alza-

immondizia in metallo. In questa fase sperimentale, saranno comunque a disposizione anche alcuni innaffiatoi che possono essere prelevati liberamente dai cittadini presso le consuete rastrelliere a gancio.