Innovativa startup fa incetta di premi

L’innovativa startup "Elli srl" di Biassono fa incetta di premi.

Startup premiata a New York

Fondata dal triuggese Alessio Elli, l’attività ha di recente partecipato alla «BDNY di New York», una delle principali fiere del Nord America sull'ospitalità ricevendo due award (Best Product of the Show e per la sostenibilità) per la poltrona Double, presentata in anteprima. E' realizzata in Pla (bioplastica) prodotta con la tecnologia di Caracol Heron Am – large format additive manufacturing. E' nata così da carta e matita, qualche schizzo mosso dall'equazione: bellezza-forma-funzione. La doppia pancia, le linee fluide e morbide riprendono quello che è il mio approccio al design per la manifattura additiva fatto di una ricerca più "artigianale" e umana che parametrica/matematica.

"Oltre ai prodotti è stato molto apprezzato il nostro modello di azienda, fondato su dei valori solidi che ci contraddistinguono - spiega Elli - La centralità dell'uomo, la sostenibilità, l'economia circolare e la tecnologia al servizio dell'uomo e del pianeta".

Premiata anche a Milano

Appena di rientro da New York, un altro ambito premio ricevuto a Milano: il primo Archiproducts Award for Sustainability, premio assegnato a «ZERO», un prodotto multifunzionale realizzato in plastica 100% riciclata prodotto con la tecnologia di Caracol Heron Am – large format additive manufacturing.

«Con ZERO siamo tornati all'origine e alla responsabilità del design: materia, forma, funzione, e abbiamo applicato appieno i concetti di design for circularity con soluzioni che ne permettono il riuso-recupero-a fine vita al fine di facilitare la chiusura del loop e la non distruzione di valore» spiega Elli che, di recente, ha anche annunciato l’ingresso in azienda di Alessio Frigeri, nel ruolo di Co-Founder e Chief Operating Officer (Coo).

Elli srl accoglie un nuovo Co-Founder

"Elli srl, startup innovativa in forte crescita attiva nel settore dell'arredo design e dell'innovazione in ambito di manifattura additiva applicata ai principi del design for circularity, è lieta di annunciare l'ingresso di Alessio Frigeri, manager di caratura internazionale, nel ruolo di Co-Founder e Chief Operating Officer (Coo). Alessio Frigeri porta con sé una vasta esperienza maturata presso Docebo, dove ha dimostrato la sua abilità nel guidare il successo attraverso la gestione strategica, la collaborazione efficace e la leadership ispiratrice. Il suo background e le sue competenze complementari integrano perfettamente la nostra squadra, contribuendo alla crescita e allo sviluppo continuo di Elli srl. La sua nomina rafforza ulteriormente la nostra posizione e riflette il nostro continuo impegno nell'offrire design e servizi innovativi e soluzioni sostenibili di qualità superiore ai clienti.

Il Founder e Ceo di Elli srl, Alessio Elli, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Alessio Frigeri nel nostro team. La sua vasta esperienza e il suo impegno per l'eccellenza saranno fondamentali per il nostro successo futuro. Con il suo contributo, siamo fiduciosi di poter ampliare la nostra portata e consolidare la nostra posizione innovativa nell'arredo design". Alessio Frigeri ha commentato: "Sono entusiasta di unirmi a Elli srl in questo ruolo chiave. La reputazione dell'azienda per l'innovazione e l'eccellenza nel design è incredibile, e non vedo l'ora di contribuire al suo successo continuo".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 19 dicembre 2023.