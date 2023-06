Innovativa tecnica chirurgica in Ginecologia a Vimercate

Innovativa tecnica chirurgica mininvasiva introdotta nel reparto di Ginecologia all’Ospedale di Vimercate per una procedura di isterectomia e annessectomia (la rimozione dell’utero, tube e ovaie).

La metodica, chiamata vNotes e sviluppata originariamente in Belgio, consente di eseguire interventi laparoscopici senza incisioni nell’addome e relative cicatrici. E’ la prima volta che viene adottata all’Ospedale di Vimercate.

In sala operatoria, con il primario Loredana Giacomantonio e i suoi collaboratori, anche una specialista del Niguarda, centro con la casistica più ampia su questo versante della chirurgia ginecologica.

“L’uso dell’accesso vaginale per interventi ginecologici è un approccio chirurgico storico che però ha limiti rilevanti per la difficoltà di visione e per l’impossibilità di operare con sicurezza su strutture profonde a causa della ristrettezza del campo chirurgico” - racconta Giacomantonio.

“La vNotes – continua la primaria - permettendo una visione precisa con l’uso della telecamera endoscopica insieme a strumenti chirurgici avanzati, consente di oltrepassare questi limiti, permettendo un intervento ultra-mininvasivo”.

E aggiunge: “Oltre al chiaro vantaggio estetico legato all’assenza di cicatrici addominali, la tecnica vNotes si caratterizza infatti per la notevole riduzione del dolore post-chirurgico e della necessità di analgesici, favorendo dimissioni precoci delle pazienti stesse”.