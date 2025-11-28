Innovazione e inclusione: attivato il Punto Utente Evoluto di Inps a Bernareggio

L’istituto Inps e il Comune di Bernareggio annunciano l’attivazione, presso gli uffici comunali, del Punto Utente Evoluto (PUE), un servizio innovativo che consentirà ai cittadini di accedere facilmente ai servizi previdenziali e assistenziali dell’Istituto senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’Inps.

Attivato il Punto Utente Evoluto di Inps a Bernareggio

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta ieri pomeriggio, giovedì 27 novembre. Il Pue di Bernareggio sarà operativo per gli utenti, su appuntamento, il primo e terzo lunedì del mese dalle 9 alle 12.30 e darà la possibilità di collegarsi in video-chiamata con gli sportelli dell’Inps di Vimercate e di Monza con l’assistenza dedicata del personale comunale. I cittadini potranno prenotare l’accesso al servizio, presso il Comune, il giovedì dalle 16 alle 18.

Il primo sportello della Brianza

Quello attivato a Bernareggio è il primo sportello di Inps aperto in provincia di Monza e Brianza. Come sottolineato anche dal sindaco Gianluca Piazza:

“L’attivazione del Punto Utente Evoluto INPS è un passo importante per rendere i servizi previdenziali e assistenziali più vicini e accessibili. Siamo orgogliosi di essere il primo Comune della provincia di Monza e Brianza a offrire questo supporto: permettiamo così ai cittadini – soprattutto ai più fragili o a chi ha minore familiarità con il digitale – di collegarsi direttamente con i funzionari Inps senza spostarsi da Bernareggio. Questo servizio rafforza il nostro impegno per una pubblica amministrazione moderna, attenta e davvero al servizio della comunità”

“Innovazione e inclusione”

I responsabili di Inps rimarcano come lo sportello non sia un servizio sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto a quelli forniti dalle singole agenzie territoriali in modo da favorire innovazione e inclusione digitale con uno strumento che si fa sempre più prossimo alla comunità: