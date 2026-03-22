Insetti nei piatti a scuola, tremila euro di multa alla società che gestisce il servizio

Doppia sanzione per un totale di tremila euro alla Cir di Reggio Emilia, la società che si occupa del servizio mensa nelle scuole di Desio. In due casi trovati dei corpi estranei nei pasti serviti agli alunni.

Corpi estranei nei piatti della mensa a scuola, doppia sanzione

Due episodi spiacevoli che, dopo il ritrovamento, hanno portato ad avviare l’iter per arrivare a definire le sanzioni, coinvolgendo la commissione mensa, gli uffici comunali e il fornitore del servizio. La Cir ha in gestione il servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale. Nel capitolato è prevista l’applicazione della penalità di 1.500 euro per ogni rilevazione di corpi estranei nei pasti, anche in caso di responsabilità del fornitore e non direttamente dovuto alla preparazione dei pasti.

La ditta che si occupa della ristorazione ha confermato

I due casi risalgono al 21 ottobre e al 21 novembre 2025. In queste occasioni la commissione aveva documentato la presenza dei corpi estranei nei piatti. A quanto risulta, si è trattato in un caso una farfallina nel riso e nell’altro di un insetto nell’insalata. Tramite pec erano stati chiesti chiarimenti alla Cir. La ditta ha poi confermato i due episodi e la presenza dei corpi estranei nel pasto servito a scuola, rimandando a una questione di fornitura. Di conseguenza, il Comune, come risulta dalla determina all’Albo pretorio, ha proceduto con l’applicazione delle penali, che ammontano in tutto a tremila euro. Una decisione che va nella direzione della tutela degli alunni e punta alla qualità e alla sicurezza alimentare.