Insieme da Vimercate a Palermo nel nome della legalità e dell'antimafia

Un gemellaggio nel nome della legalità, che unisce la Brianza, e Vimercate in particolare, alla Sicilia, passando per l’Emilia Romagna. Giovani accomunati dalla sete di giustizia, ma anche da terre che, seppur distanti tra loro, sono luoghi di conquista della mafia e in generale della criminalità organizzata.

Di questo si è parlato nella mattinata di oggi, giovedì 30 marzo, in occasione di un incontro che si è tenuto nella Sala Cleopatra di Palazzo Trotti alla presenza delle scolaresche dell’istituto "Floriani" di Vimercate e dei colleghi dei licei "San Cannizzaro" di Palermo e "Aldo Moro" di Reggio Emilia.

Un momento di confronto voluto dal gruppo "Agende rosse - Claudio Domino" di Vimercate che si occupa in particolare di diffusione del senso di legalità tra le nuove generazioni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Ospiti d’eccezione Lucrezia Ricchiuti, vicepresidente di "Brianza Sicura", associazione sul territorio brianzolo che ha lo scopo di divulgare la cultura della legalità contro mafia e corruzione; e Angelo Garavaglia Fragetta, membro del Direttivo nazionale di "Agende Rosse".

A fare gli onori di casa, Paola Carrese, responsabile di «Agende rosse» Vimercate, e l’assessore comunale con delega alla Legalità Riccardo Corti.

A Lucrezia Ricchiuti il compito di raccontare e sfatare il falso mito secondo cui la mafia, l’ndrangheta e la criminalità organizzata in genere siano solo fenomeni del sud Italia.

"In realtà proprio in Emilia Romagna, in Lombardia e nello specifico nella nostra Brianza il fenomeno è ben presente da molto tempo - ha spiegato la vicepresidente di Brianza Sicura, in passato vicesindaco di Desio - Una presenza asfissiante a partire in particolar modo dagli anni Sessanta con il boom economico ed edilizio e la possibilità di fare soldi con le costruzioni e in particolare il movimento terra. E, purtroppo, la Brianza dei colletti bianchi, dei professionisti e dei politici, non tutti naturalmente, ha spalancato le porte alla malavita in cambio di soldi e voti. Ancora oggi ci sono politici lombardi che, nonostante l’evidenza, dicono che da noi la mafia non esiste".