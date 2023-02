Insieme per la pace in Ucraina

"Insieme per la pace". Domenica in piazza Concordia a Seregno la manifestazione di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina. Presenti la comunità ucraina della città, diversi cittadini, il sindaco Alberto Rossi e il prevosto monsignor Bruno Molinari, che hanno ricordato le vittime del conflitto e invocato la pace e il cessate il fuoco.

In piazza la richiesta di pace

In piazza Concordia monsignor Molinari ha ricordato i numerosi conflitti nel mondo in questo momento storico e proprio per questo motivo raccogliersi in sostegno delle popolazioni in difficoltà riveste una grande importanza: "Si tratta di un momento semplice, significativo e simbolico per tutti coloro che amano la pace", le parole del sacerdote all'assemblea.

Oltre quattrocento profughi

Il sindaco Rossi, ha ribadito il sostegno dell'Amministrazione alla comunità ucraina che risiede in città e ha ricordato come sia sensibilmente aumentata rispetto a un anno fa, con l’arrivo di 422 profughi negli ultimi 12 mesi. Il primo cittadino ha ringraziato anche i concittadini che hanno permesso di accogliere chi ne aveva necessità, talvolta aprendo le porte delle proprie case, attraverso le reti di volontariato oppure tramite le donazioni.

Il canto della resistenza ucraina

Nel corso della manifestazione è intervenuta anche Oksana Kolotynska, a nome della comunità ucraina locale: "Voglio ringraziare ogni persona che ha detto una preghiera per i nostri soldati e i nostri bambini - ha affermato - Noi non festeggiamo da 365 giorni. Ci svegliamo aspettando notizie". L'iniziativa si è conclusa con una canzone intonata dalla comunità ucraina, che “invoca protezione e resistenza per i nostri soldati”, ha spiegato Oksana.