Non siamo certo di fronte alla portata dello scandalo "Signal" che sta tenendo banco negli Stati Uniti, dove piani militari, numeri ed email dei più alti funzionari governativi sono finiti online per errore. Ma anche a Villasanta qualche sopracciglio si è alzato di fronte a quella che, senza dubbio, si è trattata di una svista, ancorché non proprio di poco conto.

Insolventi verso il Comune, i loro nomi pubblicati per errore

Per qualche giorno, infatti, sull’albo pretorio del Comune (accessibile a tutti) sono rimasti visibili i nomi e i cognomi di tutti quei cittadini che nel corso degli ultimi anni hanno contratto debiti insoluti con l’ente pubblico: cifre accertate, più o meno piccole, che il Comune ha accumulato negli anni a bilancio e che ora, come prevede la Legge, sono state rimosse dai rispettivi capitoli poiché ritenute non esigibili o insussistenti.

Rimossi a distanza di qualche giorno

Ma al di là delle questioni meramente tecniche sulle quali non occorre soffermarsi, ciò che sorprende maggiormente è la presenza, all’interno degli allegati alla delibera approvata dalla Giunta del sindaco Lorenzo Galli, di tabelle riportanti nomi e cognomi di tutti i "debitori". Nomi che sono stati rimossi lunedì dopo che gli uffici si sono accorti dell'errore.

