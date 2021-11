Usmate Velate

Attivato un servizio di prevenzione furti e rapine. Attenzione verso attività e aree residenziali.

Un monitoraggio ancora più puntuale del territorio, con una particolare attenzione rivolta verso le zone residenziali di Usmate e di Velate, le attività commerciali e i luoghi “sensibili” da cui provengono le maggiori segnalazioni dei cittadini.

Intensificati i controlli della Polizia Locale in vista del Natale

Considerato l’imminente arrivo del periodo natalizio, la Polizia Locale di Usmate Velate ha deciso m di intensificare i controlli, ampliando il consueto orario di servizio ed estendendolo anche alle ore serali.

“L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare il livello di sicurezza percepita da parte dei nostri cittadini e dei nostri commercianti – spiega Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Dall’altro, vogliamo capire nel dettaglio chi è presente sul nostro territorio, in quali orari e in quali luoghi. Una verifica puntuale che vuole dissuadere eventuali malintenzionati, prevenendo sul nascere possibili situazioni di criminalità e micro-criminalità. Vogliamo che tutti i cittadini possano trascorrere festività serene e tranquille, noi ci stiamo impegnando a fondo affinché tutto questo possa accadere”.

Il servizio di controllo è già iniziato

Il servizio progettato dalla Polizia Locale ha già preso il via nei giorni scorsi: una pattuglia con luce lampeggiante fissa e corpi illuminanti accesi ha effettuato ripetuti passaggi nelle zone residenziali di Usmate e di Velate e nei pressi dei poli commerciali del territorio, in particolare nei pressi di attività commerciali e artigianali.

Un controllo che mira a prevenire da un lato i furti, dall’altro le rapine, ma anche a mappare le presenze sul territorio. La pattuglia di Polizia Locale ha infatti previsto specifici passaggi in quei luoghi sensibili da cui provengono il maggior numero di segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica, abbandono di rifiuti, gesti di micro-vandalismo.

Proprio nelle scorse ore, gli agenti hanno provveduto all’identificazione di alcuni giovani e giovanissimi (senza contestar loro alcun reato) presenti sul territorio comunale in alcuni dei punti da cui sono arrivate specifiche lamentele. Il servizio di Polizia Locale proseguirà costantemente nelle prossime settimane e, a partire dal mese di dicembre, estenderà ulteriormente l’orario di operatività delle pattuglie.