Intercos di Agrate Brianza, la soddisfazione dei sindacati per gli impegni mantenuti con i lavoratori

Grande soddisfazione da parte di Femca Cisl e Filctem Cgil che lo scorso anno sono stati impegnati nella contrattazione per i lavoratori di Intercos Europe, tra le leader mondiali della cosmetica conto terzi. I sindatacati in particolare hanno raggiunto con l'azienda di Agrate Brianza l'accordo di secondo livello che ha previsto assunzioni, valorizzazione degli strumenti di previdenza, maggiorazioni sui turni e bonus.

Tra i risultati più rilevanti l’assunzione a titolo definitivo dei lavoratori fino ad oggi impiegati tramite agenzia:

«L’azienda ha assunto definitivamente 5 lavoratori con contratto di somministrazione ogni trimestre e continuerà a farlo anche per tutto il 2024 - spiegano Domenico Frustagli, funzionario Femca Cisl e Davide Ferrario di Filctem Cgil -. Siamo molto soddisfatti, ci riempie d’orgoglio veder assunti giovani, donne o persone che erano in difficoltà a tempo indeterminato. Un traguardo importante perché era da ormai un po’ di anni che questo non avveniva».