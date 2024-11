Piano straordinario di RetiPiù per garantire energia elettrica

Energia elettrica a Seregno: Terna per esigenze tecniche sospenderà l’alimentazione in alta tensione dalle 23 del 28 novembre alle 5.30 del giorno successivo. RetiPiù riuscirà comunque a garantire la piena alimentazione elettrica in città durante la notte, nonostante l’interruzione della connessione tra la rete cittadina, gestita da RetiPiù, e quella nazionale gestita da Terna.

Piano di RetiPiù per l'energia elettrica

In condizioni normali questa situazione avrebbe lasciato Seregno con la sola linea di emergenza, in grado di fornire appena un terzo del fabbisogno elettrico della città. Invece, grazie a un intervento straordinario predisposto da RetiPiù, l’intero fabbisogno di energia elettrica della città sarà coperto.

L'impiego di sette gruppi di continuità

Il piano prevede l’impiego di sette gruppi di continuità, che garantiranno l’erogazione di corrente elettrica sufficiente per soddisfare tutte le necessità della popolazione durante l’intervento tecnico. Pur adottando tutte le misure necessarie, si potrebbero verificare brevi cali di tensione durante le operazioni di attivazione e disattivazione dei gruppi di continuità. RetiPiù assicura il proprio impegno per ridurre al minimo i possibili disagi e ringrazia anticipatamente i cittadini seregnesi per la comprensione e la collaborazione.