Interventi di contenimento della Takahashia japonica e della Popillia

L’Amministrazione comunale di Concorezzo ha avviato un piano di interventi finalizzato al contenimento di due specie infestanti che negli ultimi anni hanno interessato in modo crescente il patrimonio arboreo locale: la Takahashia japonica e la Popillia japonica.

Gli interventi

Nello specifico, per quanto riguarda la Takahashia japonica, il Comune procederà con un intervento di contenimento basato su lavaggi fogliari mediante prodotti a base di sali di potassio. L’attività prevede due trattamenti di nebulizzazione effettuati in orario serale e notturno tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, lungo i filari di via Pio X, via Volta, via Dante, via Repubblica, via Lazzaretto, via Monte Rosa, oltre che presso la scuola Falcone e Borsellino e la scuola di via Verdi.

Il lavaggio fogliare viene effettuato con prodotti a base naturale e quindi non sono utilizzati antiparassitari chimici.

L’intervento è inoltre integrato da operazioni di spalcatura, ovvero di pulizia del fusto con rimozione dei rami bassi, su parte delle alberature interessate.

Oltre agli interventi contro la Takahashia japonica, il Comune attiverà anche un piano specifico contro la Popillia japonica, il coleottero giapponese verde che si è diffuso in maniera significativa durante la scorsa estate. L’azione prevede l’installazione di trappole a feromoni in aree periferiche su alberi particolarmente appetibili per l’insetto, individuati dai tecnici come “alberi sacrificabili”, seguita da due successivi trattamenti di disinfestazione abbattente nel periodo estivo.

L’investimento complessivo previsto per i due piani di intervento ammonta a circa 28.000 euro.

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