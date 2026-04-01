Interventi di manutenzione nelle aree cani

Interventi nelle aree cani di via Caravaggio e via Pontida per la sistemazione del fondo e la semina per garantire spazi più sicuri, sani e accoglienti. Riapertura prevista per metà maggio

Il Comune di Desio ha avviato importanti lavori di cura e rigenerazione nelle aree cani di via Caravaggio e via Pontida, che richiedono una sospensione temporanea degli accessi.

L’intervento

La chiusura è un passaggio necessario per permettere alla terra di “riposare” e rigenerarsi: gli interventi prevedono infatti la sistemazione delle buche e degli avvallamenti dovuti all’utilizzo, seguiti da una nuova semina per restituire un prato folto e uniforme per offrire ai fedeli amici a quattro zampe un terreno morbido e sicuro su cui correre. Inoltre, sono anche stati effettuati interventi sulle fontanelle per eliminare le perdite e sui cancelli.

Per consentire alla nuova erba di crescere rigogliosa e resistente, le aree rimarranno chiuse, salvo imprevisti legati al meteo, sino indicativamente a metà maggio.

“Sappiamo quanto queste aree siano preziose per la quotidianità di molti cittadini e dei loro cani – dichiara l’assessore all’Ambiente e Benessere Animale Stefano Guidotti – Proprio per l’importanza che attribuiamo a questi spazi, abbiamo scelto di intervenire ora, sistemando il fondo e curando il manto erboso. Chiediamo ai proprietari un piccolo sacrificio e un po’ di pazienza per qualche settimana: questo tempo d’attesa ci permetterà di restituire alla città due aree verdi completamente rinnovate, più belle e, soprattutto, più sicure per le corse e il gioco dei nostri animali”.

La nuova area

In merito alla nuova area cani in fase di realizzazione tra via Tonale e via Monte Rosa, l’Amministrazione specifica che lo spazio non è ancora aperto al pubblico. Nonostante nei giorni scorsi si siano verificati episodi di forzatura del chiavistello e ingressi non autorizzati, si ricorda che l’area è a tutti gli effetti un cantiere aperto. L’accesso anticipato, oltre a essere una violazione, compromette il completamento dei lavori e può rappresentare un rischio per la sicurezza di persone e animali.

Aggiunge l’Assessore: