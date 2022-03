Interventi nei primi anni di vita, a Milano un convegno internazionale organizzato da Asst Brianza

Tanti relatori

Importante convegno internazionale organizzato e promosso da ASST Brianza, in collaborazione con ASST Monza: è in programma il prossimo 19 marzo, dalle 8.30 al tardo pomeriggio, al Grattacielo Pirelli di Piazza Duca d’Aosta, presso la Sala Gaber.

Interventi nei primi anni di vita, a Milano un convegno internazionale

“L’intervento ideale sulle fasi precoci”, questo il titolo del meeting che impegnerà, in un confronto di notevole profilo scientifico, interlocutori in prima linea a livello clinico e organizzativo.

Quale sarebbe l’intervento più opportuno per trattare le patologie e i fattori di rischio, dalla gravidanza ai primi anni di vita? Quanto e quale è lo scarto tra l’organizzazione della realtà attuale e quella, invece, ideale? Questi alcuni interrogativi a cui i relatori invitati saranno chiamati a rispondere.

Il convegno sarà aperto dalla Vice Presidente di regione Lombardia Letizia Moratti.

Tra gli interventi in programma, quello di Guido Grignaffini, Direttore Socio Sanitario dell’ASST (“I servizi sul territorio: organizzazione e gestione”) e di Giulia Mantegazza, neuropsichiatra dell’Azienda Socio Sanitaria di via Santi Cosma e Damiano (“Come organizzare un ambulatorio per il trattamento in età precoce, da 0 a 3 anni”).

Previsto anche un intervento del Direttore Generale di ASST Brianza Marco Trivelli.

Tra i relatori invitati, per i risvolti socio-economici dei temi in discussione, l’americano Arthur J.Rolnick, Vice Presidente senior e Direttore della Ricerca presso la Federal Reserve di Minneapolis che interverrà in collegamento web dagli Usa.