Per i prossimi due fine settimana sulla Milano - Meda sono in programma interventi di manutenzione del verde manutenzione del verde programmata per i prossimi due fine settimana.



Intervento di manutenzione del verde sulla Milano - Meda

La Provincia di Monza e Brianza ha programmato operazioni di manutenzione del verde lungo la tratta di competenza della Milano- Meda per i prossimi due fine settimana: sabato 17 e domenica 18 settembre e sabato 24 e domenica 25 settembre. Lungo tutta la tratta sono previste attività di sfalcio e decespugliamento della vegetazione cresciuta alla base e all’interno dei new jersey centrali (corsie di sorpasso). Le attività includono anche la rimozione del pulviscolo stradale presente ai piedi dei new jersey.

Cantiere stradale mobile di circa due chilometri

Gli interventi saranno effettuati di sabato e domenica a partire dalle 6.30. Si parte sabato 17 settembre dal comune di Lentate sul Seveso e si procederà in direzione Sud verso Milano. Sarà creato un cantiere stradale mobile di circa 2 km che comporterà la chiusura in contemporanea delle due corsie di sorpasso in entrambi i sensi di marcia.